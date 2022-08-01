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26 минут назад

Российские космонавты начали подготовку к выходу в космос

Москва24

На МКС космонавты начали подготовку к выходу в открытый космос. Об этом ТАСС сообщил спецкор агентства, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев.

Российские космонавты начали подготовку к выходу в космос
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он напомнил, что выход в космос запланировали на 17 августа. Выйти за пределы космического корабля Артемьеву предстоит вместе с коллегой Денисом Матвеевым.

Перед выходом в открытый космос специалисты изучат список задач, проверят скафандры "Орлан-МКС", подготовят их аккумуляторы и соберут укладки. В ходе внекарабельной деятельности космонавтам будет необходимо смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI и демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA. Общее время за бортом составит 6 часов 45 минут.

17 ноября 2021 года ТАСС и "Роскосмос" заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому на МКС был открыт первый корреспондентский пункт агентства. Первым спецкором ТАСС на МКС был космонавт Александр Мисуркин. Сейчас его возглавляет Артемьев.

Ранее стало известно, что российские космонавты совершат три полета на американских кораблях Crew Dragon. Первый российский космонавт, который войдет в такой экипаж, – Анна Кикина. Она полетит на Crew Dragon в конце сентября 2022 года. Ее коллеги должны полететь на корабле Союз 21 сентября. Сейчас Кикина проходит экзаменационную комплексную тренировку без своего экипажа, выполняя работу не только своего направления, но и остальных участников полета.

Наука и техника,Анна Кикина,Олег Артемьев,Александр Мисуркин,Денис Матвеев,Роскосмос,
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