Российские космонавты начали подготовку к выходу в космос

На МКС космонавты начали подготовку к выходу в открытый космос. Об этом ТАСС сообщил спецкор агентства, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев.

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Он напомнил, что выход в космос запланировали на 17 августа. Выйти за пределы космического корабля Артемьеву предстоит вместе с коллегой Денисом Матвеевым.

Перед выходом в открытый космос специалисты изучат список задач, проверят скафандры "Орлан-МКС", подготовят их аккумуляторы и соберут укладки. В ходе внекарабельной деятельности космонавтам будет необходимо смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI и демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA. Общее время за бортом составит 6 часов 45 минут.

17 ноября 2021 года ТАСС и "Роскосмос" заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому на МКС был открыт первый корреспондентский пункт агентства. Первым спецкором ТАСС на МКС был космонавт Александр Мисуркин. Сейчас его возглавляет Артемьев.