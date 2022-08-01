Минцифры исключило более 400 организаций из реестра IT-компаний

Минцифры исключило из реестра отечественных IT-компаний свыше 400 организаций, деятельность в сфере информационных технологий которых не является основной. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства в понедельник.

Фото: пресс-служба Альфа-Банка пресс-служба Альфа-Банка

"Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний", - сказано в сообщении.

Министерство отмечает, что исключены те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Так, среди исключенных из реестра компаний было более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT.

"Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций", - напомнили в министерстве.

"В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД", - добавили в министерстве.