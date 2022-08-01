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9 минут назад

Минцифры исключило из реестра отечественных IT-компаний более 400 организаций

ТАСС

Минцифры исключило из реестра отечественных IT-компаний свыше 400 организаций, деятельность в сфере информационных технологий которых не является основной. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства в понедельник.

Минцифры исключило более 400 организаций из реестра IT-компаний
Фото:  пресс-служба Альфа-Банка пресс-служба Альфа-Банка

"Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний", - сказано в сообщении.

Министерство отмечает, что исключены те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Так, среди исключенных из реестра компаний было более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT.

"Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций", - напомнили в министерстве.

"В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД", - добавили в министерстве.

С 1 августа 2022 года приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации в связи с поправками в Налоговый кодекс РФ. В настоящее время Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведет работу над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации IT-компаний.

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