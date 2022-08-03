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3 часа назад

Российские ученые создали импортозамещающий материал для атомных станций

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Ученые из Мордовского госуниверситета (МГУ) им. Н.П. Огарева создали экологичный и импортозамещающий строительный материал для использования на атомных станциях – пористую стеклокерамику, сообщили в Минобрнауки.

В Россию более 95% пеностекла завозится из-за рубежа, однако пористая стеклокерамика обладает лучшими свойствами и позволит импортозаместить зарубежное сырье, передает «Газета. Ru».

«Мы говорим об импортозамещении пеностекла – его значительный объем сейчас завозится из-за рубежа. В идеале нужна замена на новый материал – пористую стеклокерамику. Разработка наших молодых ученых – это стимул для строительной промышленности, поскольку материал позволит увеличить темпы строительства, и для экономики в целом. По уровню готовности технологии разработка сейчас находится на стадии TRL5 – создания производственной технологии. Основным партнером является «Комбинат теплоизоляционных изделий» в Саранске. Планируется, что этот производитель станет первым выпускать новый экологичный материал», – рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Кирилл Гуреев.

Ученые поясняют, что пористая стеклокерамика по сравнению с другими материалами обладает рядом преимуществ: у материала более высокая температура использования, он не обрастает плесенью, обладает повышенной термической и химической стойкостью, более легкий и прочный.

Материал позволит скорректировать технологию монолитного строительства в высотных домах, утеплять атомные станции. При этом отходы стеклокерамики можно использовать в качестве заполнителя для сухих строительных смесей.

Также российский материал пригодится в нефте- и газодобывающей промышленности. Благодаря химически стойкому составу, который не пропускает влагу, материал не подвержен коррозии и может быть использован для утепления труб в земле.

Наука и техника,Дмитрий Глушко,МГУ,
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