В России начались продажи бюджетного смартфона от Xiaomi Poco С40

Компания Xiaomi открыла в России продажи своего бюджетного смартфона Poco C40. Сообщение об этом появилось на официальном сайте бренда.
Устройство получило малоизвестный восьмиядерный процессор JLQ JR510, IPS-экран диагональю 6,71 дюйма с разрешением 1650х720 пикселей, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч. Основная камера представлена двумя модулями — на 13 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составило 5 Мп.
В Poco C40 предусмотрен датчик отпечатков пальцев, а также аудиоджек на 3,5 мм. Операционная система — MIUI 13 на базе Android. В России будет представлено несколько версий смартфона — на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти и на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Их стоимость составит 9900 руб. и 10990 руб. соответственно (цены без скидки на старте продаж 11990 руб. и 12990 руб. соответственно).
Ранее стало известно, что компания Xiaomi представила умные очки Mijia Glasses Camera с Micro OLED-дисплеем. Внутри Mijia Glasses Camera установлен восьмиядерный процессор от Qualcomm, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.