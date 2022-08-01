В России начались продажи бюджетного смартфона от Xiaomi Poco С40

В Poco C40 предусмотрен датчик отпечатков пальцев, а также аудиоджек на 3,5 мм. Операционная система — MIUI 13 на базе Android. В России будет представлено несколько версий смартфона — на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти и на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Их стоимость составит 9900 руб. и 10990 руб. соответственно (цены без скидки на старте продаж 11990 руб. и 12990 руб. соответственно).