Россияне смогут увидеть крупный метеорный поток Персеиды в августе

Россияне увидят крупный метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николая Железнова.

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Астрономическое явление смогут наблюдать все жители северного полушария. В этот раз поток совпадает с полнолунием, поэтому разглядывать его следует в рассветные часы, когда свет от спутника не будет мешать. При поиске звездопада эксперт посоветовал ориентироваться на созвездие Кассиопеи.