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21 минуту назад

На iPhone появится больше рекламы

Lenta.ru

Apple намерена показывать больше рекламы в фирменном магазине App Store. Об этом сообщает издание MacRumors.

На iPhone появится больше рекламы
Фото: AppleApple

В заявлении компании говорится, что рекламные блоки появятся на вкладке «Сегодня», где формируется топ актуальных программ, и на отдельных страницах приложений. В настоящий момент рекламу в App Store можно увидеть только на вкладке и в результатах поиска.

В Apple уточнили, что реклама на экране «Сегодня» будет отображаться в крупном формате, однако в окне каждого блока будет находиться пометка со словом «реклама» синего цвета. Объявления внутри страниц приложений покажут под заголовком «Вам также может понравиться». Все баннеры, которые смогут увидеть владельцы iPhone, iPad и других продуктов Apple, будут подсвечены синим цветом.

«Apple Search Ads предоставляет разработчикам всех размеров возможности для развития своего бизнеса», — сообщили представители корпорации.

В компании заметили, что в App Store будут публиковать только проверенную рекламу приложений.

Сроки начала тестирования новых форматов не раскрываются, однако запуск программы намечен на ближайшее время. Впервые рекламные блоки в App Store появились в 2016 году.

Ранее стало известно, что сотовые операторы США заключили договор со стартапом Glance по отображению рекламы на экранах блокировки смартфонов. Сервис будет отображать релевантную рекламу на экранах телефонов на Android.

Наука и техника,Apple,
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