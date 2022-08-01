На iPhone появится больше рекламы

Apple намерена показывать больше рекламы в фирменном магазине App Store. Об этом сообщает издание MacRumors.

Фото: Apple Apple

В заявлении компании говорится, что рекламные блоки появятся на вкладке «Сегодня», где формируется топ актуальных программ, и на отдельных страницах приложений. В настоящий момент рекламу в App Store можно увидеть только на вкладке и в результатах поиска.

В Apple уточнили, что реклама на экране «Сегодня» будет отображаться в крупном формате, однако в окне каждого блока будет находиться пометка со словом «реклама» синего цвета. Объявления внутри страниц приложений покажут под заголовком «Вам также может понравиться». Все баннеры, которые смогут увидеть владельцы iPhone, iPad и других продуктов Apple, будут подсвечены синим цветом.

«Apple Search Ads предоставляет разработчикам всех размеров возможности для развития своего бизнеса», — сообщили представители корпорации.

В компании заметили, что в App Store будут публиковать только проверенную рекламу приложений.

Сроки начала тестирования новых форматов не раскрываются, однако запуск программы намечен на ближайшее время. Впервые рекламные блоки в App Store появились в 2016 году.