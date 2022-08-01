В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp добавят в него новую возможность для администраторов групп. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Функция стала доступна в бета-версии сервиса для Android под номером 2.22.17.12. Ее суть заключается в более простом модерировании групп для владельцев — теперь администраторы получат возможность удалять сообщения из чата для всех его участников. Как только сообщение будет удалено, другие пользователи группы увидят уведомление с подписью администратора.
Эта возможность уже доступна для ряда бета-тестировщиков, а в скором времени появится и у широкого круга пользователей. Сроки внедрения новой функции пока неизвестны.
Ранее стало известно, что в мессенджере WhatsApp появится возможность сохранять исчезающие сообщения. Благодаря нововведению, исчезающие сообщения можно будет преобразовать в стандартные сообщения. Это позволит сохранить важную информацию в беседе.