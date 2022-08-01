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55 минут назад

Администраторы групп WhatsApp получат возможность удалять сообщения всех участников

Газета.Ruиещё 1

Разработчики мессенджера WhatsApp добавят в него новую возможность для администраторов групп. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Функция стала доступна в бета-версии сервиса для Android под номером 2.22.17.12. Ее суть заключается в более простом модерировании групп для владельцев — теперь администраторы получат возможность удалять сообщения из чата для всех его участников. Как только сообщение будет удалено, другие пользователи группы увидят уведомление с подписью администратора.

Эта возможность уже доступна для ряда бета-тестировщиков, а в скором времени появится и у широкого круга пользователей. Сроки внедрения новой функции пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в мессенджере WhatsApp появится возможность сохранять исчезающие сообщения. Благодаря нововведению, исчезающие сообщения можно будет преобразовать в стандартные сообщения. Это позволит сохранить важную информацию в беседе.

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