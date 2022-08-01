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47 минут назад

Boeing откроет в Японии научный центр для разработки экотоплива и электрификации авиации

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Американская аэрокосмическая компания Boeing намерена открыть в Японии научно-исследовательский центр для разработки экологичного авиационного топлива (SAF) и совершенствования технологий электрификации авиатранспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

Boeing откроет научный центр разработки экотоплива
Фото: +1+1

Новое предприятие также сосредоточится на робототехнике, цифровых решениях, автоматизации и материалов из углеродного волокна в авиации.

Промышленное производство экологичного авиатоплива требует огромных инвестиций, поскольку сырьем для него служит животный жир и отработанное растительное масло. Эти ресурсы в настоящее время находятся в дефиците и стоят намного дороже, чем обычное топливо для реактивных двигателей из нефти.

В настоящее время в Японии нет мощностей для выпуска SAF, хотя местные авиаперевозчики ANA Holdings и Japan Airlines обязались довести долю экотоплива в своих перелетах до 10% к 2030 году.

Промышленность стремится к тому, чтобы к 2050 году производство SAF обеспечивало 65% потребностей в топливе по сравнению с менее 0,5% в 2021 году.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о планах по снижению выбросов европейской авиации на 5 млн тонн к 2030 году с помощью синтетического керосина. Это горючее производят из воды, уловленного CO2 и электричества из возобновляемых источников.

Наука и техника,Boeing,
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