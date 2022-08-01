Xiaomi представила смарт-очки с возможностью видеосъемки

Компания Xiaomi представила смарт-очки Mijia Glasses Camera, сообщает портал ITHome. Как сообщил производитель, работа над устройством велась на протяжении двух лет.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Как следует из названия, одной из главных особенностей гаджета стала камера. Он оснащен широкоугольной камерой на 50 Мп с электронной стабилизацией изображения, а также перископическим телеобъективом с 5-кратным зумом на 8 Мп. Очки способны вести видеосъемку — о ней окружающих предупреждает специальный световой индикатор. Устройства хватит на 100 минут беспрерывной записи.

Внутри Mijia Glasses Camera установлен восьмиядерный процессор от Qualcomm, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Также в часах установлен Micro OLED-дисплей диагональю 0,23 дюйма.

Гаджет поддерживает AR-функции, а также автоматический перевод с ряда языков. Емкость аккумулятора смарт-часов составила 1020 мАч.