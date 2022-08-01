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51 минуту назад

Xiaomi представила умные очки Mijia Glasses Camera с Micro OLED-дисплеем

Газета.Ruиещё 1

Компания Xiaomi представила смарт-очки Mijia Glasses Camera, сообщает портал ITHome. Как сообщил производитель, работа над устройством велась на протяжении двух лет.

Xiaomi представила смарт-очки с возможностью видеосъемки
Фото: XiaomiXiaomi

Как следует из названия, одной из главных особенностей гаджета стала камера. Он оснащен широкоугольной камерой на 50 Мп с электронной стабилизацией изображения, а также перископическим телеобъективом с 5-кратным зумом на 8 Мп. Очки способны вести видеосъемку — о ней окружающих предупреждает специальный световой индикатор. Устройства хватит на 100 минут беспрерывной записи.

Внутри Mijia Glasses Camera установлен восьмиядерный процессор от Qualcomm, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Также в часах установлен Micro OLED-дисплей диагональю 0,23 дюйма.

Гаджет поддерживает AR-функции, а также автоматический перевод с ряда языков. Емкость аккумулятора смарт-часов составила 1020 мАч.

Краудфандинговая цена Mijia Glasses Camera составила 2499 юаней (около $375). Стоимость очков в розничной продаже составит 2699 юаней (около $400).

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