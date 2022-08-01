Xiaomi представила смарт-очки с возможностью видеосъемки

Компания Xiaomi представила смарт-очки Mijia Glasses Camera, сообщает портал ITHome. Как сообщил производитель, работа над устройством велась на протяжении двух лет.
Как следует из названия, одной из главных особенностей гаджета стала камера. Он оснащен широкоугольной камерой на 50 Мп с электронной стабилизацией изображения, а также перископическим телеобъективом с 5-кратным зумом на 8 Мп. Очки способны вести видеосъемку — о ней окружающих предупреждает специальный световой индикатор. Устройства хватит на 100 минут беспрерывной записи.
Внутри Mijia Glasses Camera установлен восьмиядерный процессор от Qualcomm, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Также в часах установлен Micro OLED-дисплей диагональю 0,23 дюйма.
Гаджет поддерживает AR-функции, а также автоматический перевод с ряда языков. Емкость аккумулятора смарт-часов составила 1020 мАч.
Краудфандинговая цена Mijia Glasses Camera составила 2499 юаней (около $375). Стоимость очков в розничной продаже составит 2699 юаней (около $400).