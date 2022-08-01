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55 минут назад

Разработана программа для восстановления старых фото

Газета.Ru

Разработчики компании Tencent представили систему искусственного интеллекта (ИИ) GFP-GAN, которая обладает возможностью восстанавливать старые поврежденные фотографии, а также увеличивать их разрешение, сообщает Engadget.

Разработана программа для восстановления старых фото
Фото: Wang, X. et. al/engadget.comWang, X. et. al/engadget.com

Известно, что ИИ за несколько секунд «дорисовывает» недостающие детали, в то же время сохраняя качество изображения. Разработчик указал на то, что обычно старые фотографии восстанавливают при помощи ИИ-моделей, которые ищут различия между сгенерированными искусственно и реальными изображениями. Это часто приводит к некачественному результату.

Новый подход заключается в использовании существующей предварительно обученной модели StyleGAN-2 от Nvidia, которая «проводила» модель разработчиков по нескольким этапам процесса создания изображения. Эта техника позволяет сохранить «личность» человека на фото, так как фокусируется на таких объектах лица как глаза и рот. В Tencent отметили, что пока ИИ работает неидеально, и в восстановленном изображении все же могут быть неточности, однако проделанная работа уже выглядит многообещающей.

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