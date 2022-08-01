Разработана программа для восстановления старых фото

Разработчики компании Tencent представили систему искусственного интеллекта (ИИ) GFP-GAN, которая обладает возможностью восстанавливать старые поврежденные фотографии, а также увеличивать их разрешение, сообщает Engadget.

Фото: Wang, X. et. al/engadget.com Wang, X. et. al/engadget.com

Известно, что ИИ за несколько секунд «дорисовывает» недостающие детали, в то же время сохраняя качество изображения. Разработчик указал на то, что обычно старые фотографии восстанавливают при помощи ИИ-моделей, которые ищут различия между сгенерированными искусственно и реальными изображениями. Это часто приводит к некачественному результату.