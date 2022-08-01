10 лучших Аndroid-смартфонов стоимостью до 25 тысяч рублей

Эксперт YouTube-канала «Польза NET» перечислил 10 самых качественных смартфонов, которые вы можете приобрести сегодня за менее чем 25 тысяч рублей. Возможно, какие-то модели вас удивят.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В подборку автора YouTube-канала «Польза NET» вошли 10 Android-смартфонов стоимостью до 25 тысяч рублей, которые на сегодняшний день могут считаться лучшими.

Видео дня

OnePlus 9 RT.

Это очень достойный аппарат за свои деньги. Работает он стабильно, и при съёмке видео в максимальном разрешении у него нет ограничения в 5 минут. В комплекте с устройством идёт зарядка в 65 Вт, кабель, чехол, защитная плёнка. Качество звука здесь вполне приличное, причём установлены стереодинамики. Экран оснащён AMOLED-матрицей с диагональю 6,62 дюйма, разрешением Full HD+, максимальной частотой обновления в 120 Гц. Процессор здесь стоит Snapdragon 888 (8/12 ГБ и 128/256 ГБ памяти). Аккумулятор отличается ёмкостью в 4500 мА*ч, правда, многие пользователи жалуются на автономность 9 RT. Заряжается до 100 процентов OnePlus за 35 минут, а во время игр при нагрузке яркость не снижает, хотя нагревается. Основная камера имеет разрешение 50 МП, есть также здесь ультраширик (16 МП) и макрообъектив (2 МП). Основной модуль поддерживает цифровую и оптическую стабилизацию и может снимать видео в 4К 60 к/с максимум. Фронтальная камера при этом имеет 16 МП и записывает видеоролики максимум в 1080p 30 к/с.

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Realme GT Neo 3.

По мнению эксперта, это один из наиболее сбалансированных устройств компании Realme. В комплект входит блок питания в 80 Вт, а также чехол, защитная плёнка, кабель USB Type-C. Установлены на GT Neo 3 стереодинамики, причём звук они выдают довольно хороший. Дисплей имеет AMOLED-матрицу, размер 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, частоту обновления экрана до 120 Гц. Оснащён смартфон процессором MediaTek Dimensity 8100 и оболочкой на базе Android 12. Объём оперативной памяти здесь может составлять 8 или 12 ГБ, внутренней - 128 или 256 ГБ. Есть поддержка 5G и Wi-Fi 6. Ёмкость аккумулятора равняется 5000 мА*ч, а время работы - 7 часов 35 минут (максимальная яркость, частота обновления 120 Гц). Заряжается устройство до 100 % за 38 минут. В играх смартфон греется, но при этом не сбрасывает яркость. Что касается камер, то основной модуль имеет 50 МП и оптическую стабилизацию (хотя работает она не так хорошо, как ожидается), записывает видео он максимум в 4К 60 к/с. Фронтальная же камера может снимать видео максимум в 1080p 30 к/с.

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OnePlus 9R.

Главными плюсами этой модели, по мнению ведущего, являются хорошая оболочка, неплохой комплект с блоком питания в 65 Вт, защитной плёнкой, чехлом. Стереозвучание здесь тоже довольно приличное. Оснащён смартфон AMOLED-экраном с диагональю 6,55 дюйма, Full HD+, частотой обновления в 120 Гц. Процессор установлен для этой ценовой категории здесь стандартный: это Snapdragon 870 с 5G. Можно запускать на нём и игры (при нагрузках яркость не снижается), правда, если это не «тяжёлые» проекты на максимальных настройках. Работает аппарат на Android 11-й версии, но уже должно прийти обновление до Android 12. Объём оперативной памяти составляет здесь 8 или 12 ГБ, встроенной - 128 или 256 ГБ. Ёмкость батареи равняется 4500 мА*ч, и работает смартфон в течение 6 часов 44 минут со 120 Гц и максимальной яркостью. Полностью от зарядки в комплекте устройство заряжается за 40 минут. Основная камера имеет разрешение 48 МП и может снимать в 4К 60 к/с максимум с цифровой и оптической стабилизацией. Фронтальная камера обладает всего 16 МП и записывает видео максимум в 1080p 30 к/с.

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Xiaomi Redmi Note 11 Pro.

В комплекте с этим аппаратом идёт быстрая зарядка мощностью в 67 Вт. Из других плюсов устройства - частота обновления экрана в 120 Гц и низкая цена. В комплекте со смартфоном идёт защитная плёнка (наклеена сразу на дисплей), чехол, кабель. Звук здесь - стерео, и он довольно хороший. Матрица у экрана - Super AMOLED, диагональ - 6,67 дюйма, частота обновления - 120 Гц, максимальная яркость - 1200 нит. Установлен на Redmi Note 11 Pro процессор MediaTek Helio G96 (6/8 ГБ и 64/128 ГБ), а работает сам смартфон на Android 11. Аккумулятор имеет ёмкость в 5000 мА*ч, а время его «жизни» с пиковой яркостью и частотой обновления составляет 7 часов 41 минута. Заряжается от блока питания устройство до 100 % за 45 минут. В играх же нередко встречаются подлагивания, а также спустя 20 минут снижается яркость. Основной модуль камеры имеет 108 МП и может записывать видео максимум в 1080p 30 к/с, фронтальная камера - 16 МП и снимает в том же режиме. Фотографии на основной объектив получаются неплохими.

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Motorola Edge X30.

Главные достоинства этого устройства - топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1 (8/12 ГБ и 128/256 ГБ памяти), экран с частотой обновления в 144 Гц. В комплекте со смартфоном идёт зарядка в 68 Вт, на экран сразу же наклеена защитная плёнка. Звук у Edge X30 - стерео, причём хорошего качества, дисплей - AMOLED с разрешением Full HD+. Есть также функция снижения мерцания. Стоит на Motorola Edge X30 операционная система Android 12. Аккумулятор имеет стандартную ёмкость - 5000 мА*ч, а работает с максимальной яркостью и частотой обновления 7 часов. Заряжается смартфон от блока питания, который в комплекте, за 59 минут. В играх он греется, но не снижает яркость. Основная камера имеет у аппарата 50 МП, есть ещё ширик, причём тоже на 50 МП. Записывать видео способен смартфон на основную камеру - максимум в 8К 30 к/с, на фронтальную в 60 МП - в 4К 30 к/с. Присутствует здесь также защита от пыли, но не от влаги.

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Realme GT2.

В AnTuTu этот смартфон набирает 1,5 миллиона баллов благодаря процессору Snapdragon 888 (ОЗУ - 8 или 12 ГБ, внутренняя память - 128 или 256 ГБ). Кроме того, отличается модель хорошей автономностью. В комплект входит зарядка в 65 Вт, плёнка, чехол, кабель, документация. Оснащён смартфон также стереодинамиками. Диагональ экрана у него равняется 6,62 дюйма, разрешение - Full HD+, частота обновления - до 120 Гц, пиковая яркость - 1300 нит. Работает GT2 на Android 12. Батарея у него имеет ёмкость в 5000 мА*ч (заряжается за 50 минут полностью), а сам аппарат может на максимальной яркости и частоте обновления продержаться 9 часов 27 минут. Несмотря на то что при нагрузках он греется, яркость экрана у него не снижается. Основной модуль камеры обладает разрешением в 50 МП с оптической стабилизацией. Есть также макрообъектив и ультраширокоугольный. Записывать видео на основной объектив можно максимум в 4К 60 к/с, на фронтальный (16 МП) - в 1080p 30 к/с.

ferra.ru

Realme Q5 Pro.

Из плюсов устройства - возможность снимать видео в 4К 60 к/с, хорошая производительность в играх, неплохая цена. Комплект у него довольно стандартный: это чехол, плёнка на экране, документация, блок питания в 80 Вт. В целом этот смартфон в работе себя показывает лучше, чем Poco F3. Звук здесь стерео, что радует, а дисплей - с AMOLED-матрицей, разрешением Full HD и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость составляет 1300 нит, а это прилично. Сканер отпечатка срабатывает у Q5 Pro очень чётко. Что касается процессора, то работает эта модель Realme на Snapdragon 870 (6/8 и 128/256 ГБ памяти). Операционная система здесь - Android 12. Полностью аккумулятор в 5000 мА*ч заряжается всего за 35 минут, а на максимальной яркости и частоте обновления 120 Гц смартфон может «прожить» 9 часов 28 минут. Даже при сильных нагрузках яркость экрана у этого устройства не сбрасывается. Основной модуль камеры имеет 64 МП, фронталка при этом может записывать видео только в 1080p 30 к/с.

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Poco F3.

В комплекте здесь идёт не только чехол и плёнка, но и переходник Type-C - Jack 3.5 mm. Есть ещё зарядка мощностью в 33 Вт. Кроме того, оснащён смартфон влаго- и пылезащитой по стандарту IP53. Объём оперативной памяти здесь может быть 6 или 8 ГБ, постоянной - 128 ГБ/256 ГБ, процессор установлен Snapdragon 870 с поддержкой 5G. В Antutu устройство при этом набирает около 675 тысяч баллов. Дисплей отличается частотой обновления в 120 Гц, тачем в 360 Гц и разрешением Full HD+. Ёмкость аккумулятора - 4500 мА*ч, а заряжается он полностью за 55 минут. Обеспечивает эта модель, как показывают результаты PC Marc, 9 часов 53 минуты работы на максимальной яркости. В играх под нагрузкой аппарат сильно греется, а яркость снижается автоматически уже спустя полчаса. Звучание здесь стерео, но в целом ничего особенного. Основная камера имеет 48 МП, дополнительные - по 8 и 5 МП. Однако качество съёмки в целом не очень хорошее, особенно на фронтальную камеру.

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Realme GT Master Edition.

Вместе со смартфоном вы приобретаете зарядку в 65 Вт, чехол, защитную плёнку. Дисплей у GT Master Edition - Super AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, плотностью пикселей 409 PPI, частотой обновления 120 Гц. Датчик отпечатка при этом срабатывает не очень быстро и точно. Что касается процессора, то установлен на Realme Snapdragon 778G (ОЗУ - 6 или 8 ГБ, встроенная память - 128 или 256 ГБ), поэтому работает аппарат довольно шустро. Операционная система на Realme GT Master Edition - Android 11, ёмкость батареи - 4300 мА*ч. Время работы в тестах он показывает в районе 7 часов 41 минуты, а заряжается до 100 % за 33 минуты. Есть у этой модели также поддержка быстрой зарядки. При этом мощности процессора не всегда хватает для комфортной игры в различные проекты, а при нагрузке смартфон греется и снижает яркость. В World of Tanks FPS составлял 46-60 к/с, температура - 43 градуса, в PUBG (максимальный пресет) - 38-41 к/с и 43 градуса, в Asphalt (высокий пресет) - 26-30 к/с, 39 градусов. Разрешение основного модуля камеры составляет 64 МП, есть ещё широкоугольный объектив и макрообъектив, а также фронтальная камера в 32 МП. Записывает видео GT Master Edition с основной камеры - максимум в 8К, с фронтальной - в 1080p 30 к/с. Не очень хорошие результаты при этом получаются у смартфона во время съёмки вечером и ночью.

ferra.ru

Motorola MOTO Edge S30.

В комплекте с устройством идёт блок питания мощностью в 33 Вт, кабель USB Type-C, скрепка, чехол, наклеенная на экран защитная плёнка, документация. Звук здесь, правда, только моно, но зато есть большой IPS-экран в 6,8 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана в 144 Гц, тачем - до 576 Гц. Процессор стоит на MOTO Edge S30 - Snapdragon 888 Plus, операционная система - Android 11, есть поддержка Wi-Fi 6. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, но обеспечить смартфон может только 4 часа 50 минут работы экрана, а это очень мало. Заряжается устройство за 1 час 49 минут. Основная камера у Motorola имеет разрешение 108 МП, но у неё отсутствует оптическая стабилизация. В целом же справляется со съёмкой она вполне неплохо. Видеозапись может вестись с основной камеры максимум в 8К, с фронтальной - в 1080p 30 к/с.