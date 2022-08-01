На атомные и оружейные объекты России начнут пропускать по биометрии

Минцифры предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа на территорию промышленных, оборонных, атомных, ядерных, оружейных и других режимных объектов. Это значит, что тем, кто хочет посетить такие объекты, нужно будет пройти процедуру распознавания лица.
Об этом пишет «Коммерсант». Биометрию предлагают использовать, чтобы фильтровать посетителей таких объектов, «совершение террористического акта на территории которых может привести к чрезвычайным ситуациям с опасными социально-экономическими последствиями».
Отмечается, что выбор биометрической идентификации для прохода будет добровольным.
«Если организация не готова применять проход на объекты посредством ЕБС, то может использовать карты и пропуска», — цитирует «Коммерсант».