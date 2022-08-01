На атомные и оружейные объекты России начнут пропускать по биометрии

Минцифры предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа на территорию промышленных, оборонных, атомных, ядерных, оружейных и других режимных объектов. Это значит, что тем, кто хочет посетить такие объекты, нужно будет пройти процедуру распознавания лица.