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38 минут назад

На атомные и оружейные объекты РФ начнут пускать через распознавание лица

Ferra.ruиещё 4

Минцифры предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа на территорию промышленных, оборонных, атомных, ядерных, оружейных и других режимных объектов. Это значит, что тем, кто хочет посетить такие объекты, нужно будет пройти процедуру распознавания лица.

На атомные и оружейные объекты России начнут пропускать по биометрии
Фото: ferra.ruferra.ru

Об этом пишет «Коммерсант». Биометрию предлагают использовать, чтобы фильтровать посетителей таких объектов, «совершение террористического акта на территории которых может привести к чрезвычайным ситуациям с опасными социально-экономическими последствиями».

Отмечается, что выбор биометрической идентификации для прохода будет добровольным.

«Если организация не готова применять проход на объекты посредством ЕБС, то может использовать карты и пропуска», — цитирует «Коммерсант».

Наука и техника,Коммерсант,
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