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1 час назад

В России вырос спрос на скачивание пиратских приложений

Говорит Москваиещё 1

С февраля по июль таких запросов стало больше на 300-400%.

В России вырос спрос на скачивание пиратских приложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработчики этих сервисов подтверждают данные и заявляют, что намерены разместить приложения в российских маркетплейсах NashStore и RuStore.

В частности, вырос интерес к сервису Zetflix, который предлагает бесплатно смотреть кино и сериалы. Помимо сайта, у него есть приложение для Android и Windows, которого сейчас нет ни на одном маркетплейсе.

В Zetflix сообщили «Коммерсанту», что только в марте приток новых пользователей на сайт составил около 25% от общего числа посетителей. Средняя ежемесячная аудитория сервиса составляет 4,5 миллиона человек.

Всего таких пиратских программ можно найти не менее 16. Число ссылок с пиратским контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума, в июле превышало 62 миллиона, сообщили в «Яндексе».

Наука и техника,Коммерсант,Яндекс,
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