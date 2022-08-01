В России вырос спрос на скачивание пиратских приложений

С февраля по июль таких запросов стало больше на 300-400%.

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Разработчики этих сервисов подтверждают данные и заявляют, что намерены разместить приложения в российских маркетплейсах NashStore и RuStore.

В частности, вырос интерес к сервису Zetflix, который предлагает бесплатно смотреть кино и сериалы. Помимо сайта, у него есть приложение для Android и Windows, которого сейчас нет ни на одном маркетплейсе.

В Zetflix сообщили «Коммерсанту», что только в марте приток новых пользователей на сайт составил около 25% от общего числа посетителей. Средняя ежемесячная аудитория сервиса составляет 4,5 миллиона человек.