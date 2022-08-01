Из ДНК построили наноробота-исследователя

Французские ученые сконструировали нанороботов из ДНК, которые способны находить на поверхности клеток специфичные белки и приводить их в действие, запуская биохимические процессы внутри клеток. Такие устройства является удобным зондом для изучения важных биохимических сигналов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Фото: Nature Communications Nature Communications

Ученые Национального центра научных исследований Франции, Университета Монпелье и Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции сконструировали нанолебедку, используя метод ДНК-оригами. Устройство может оказывать механическое воздействие на белки, включенные в мембраны клеток. Принцип работы нанолебедки основан на призматическом соединении, когда два тела (поршень и цилиндр) скользят вдоль общей оси, не вращаясь. «Стержень» соединяется со специфическим рецептором на мембране, а затем отталкивается от мембраны с помощью молекулярных пружин, создавая на рецепторе механическое напряжение.

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Такое устройство полезно для исследований работы молекулярных механосенсоров — специфических рецепторов, которые чувствительны к механическим воздействиям и посылают сигналы внутри клеток, регулируя ключевые биологические процессы. До сих пор функции механорецепторов изучались с помощью атомно-силовой микроскопии, а также магнитных и оптических пинцетов, однако эти методы трудоемки, ограничены низкой пропускной способностью и молекулярной специфичностью.

Нанолебедка состоит из трех фрагментов: центрального поршня-цилиндра и двух посадочных опор. Поршень сформирован шестью спиралями ЛНК длиной 60 нанометров, а между ним и цилиндром остается зазор два нанометра для свободного скольжения. На вершине поршня находится стопор обратного хода, который соединен с цилиндром шестью одноцепочечными нитями ДНК, действующими как пружины. Еще шесть цепочек соединяют нижнюю часть цилиндра с нижним кончиком поршня. Посадочные опоры удерживают устройство на поверхности мембраны.

Исследователи испытали устройство в автономном режиме работы на интегриновых рецепторах у клеткок рака молочной железы человека MCF-7. Когда интегрины связываются с сигнальной молекулой (лигандом), они вытягиваются на 19 нанометров, запуская различные биохимические реакции внутри клеток. В эксперименте нанолебедки, вооруженные распознающими рецепторы молекулами, обнаруживали неактивные интегрины, связывались с ними и оттягивали до активного состояния. При этом внутри клеток запускались реакции, которые ученые отслеживали визуально с помощью антител с флуоресцентными метками. Всего на одной раковой клетке было обнаружено более девяти тысяч нанороботов.