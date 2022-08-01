У Багамских островов обнаружили сокровища с затонувшего корабля

Группа багамских и американских морских археологов и дайверов нашла в 70 км к северу от побережья Багамских островов несколько предметов роскоши, которые находились на борту затонувшего в этом районе в XVII веке испанского галеона. Об этом в воскресенье пишет газета The Guardian.

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Место крушения корабля "Нуэстра-Сеньора-да-лас-Маравильяс" было известно ранее, к нему отправлялись несколько экспедиций. Однако с 1656 года, когда галеон из-за навигационной ошибки врезался в риф и затонул, штормы разрушили большую его часть. Некоторые фрагменты корабля оказалась покрыты толстым слоем песка.

Среди находок инкрустированные драгоценными камнями подвески и золотые цепочки, которые предназначались богатым аристократам. В частности, обнаружены изделия из изумрудов, предположительно, добытых в Колумбии. Экспедиция, обнаружившая ценности, собирала данные о состоянии рифов, геологии морского дна и степени его загрязнения пластиком.