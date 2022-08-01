В смартфонах Samsung появится полезный режим

Инженеры Samsung придумали, как защитить данные телефона, когда его владелец отдает аппарат в сервисный центр (СЦ). Об этом сообщается на корейском сайте компании.

Фото: Samsung Samsung

Как следует из описания новой функции, режим ремонта можно активировать в настройках смартфонов Samsung. По словам представителей компании, пользователь устройства может передать девайс в частный СЦ и не бояться за сохранность данных — контактов, сообщений, фотографий и прочего. В режиме ремонта аппарат будет заблокирован.

После того как потребитель активирует данный режим, смартфон перейдет в режим восстановления. В этом случае включить девайс и получить доступ к данным будет невозможно. Как объяснили в Samsung, после возврата с телефона владельцу тот сможет ввести цифровой пароль и вернуть доступ. Функция появится на гаджетах серии Galaxy S22 и в будущем может быть добавлена в программное обеспечение (ПО) других аппаратов бренда.

«В последнее время Samsung Electronics постоянно добавляет функции для защиты конфиденциальной личной информации на мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты», — рассказали представители корейской корпорации.