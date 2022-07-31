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47 минут назад

Космонавт рассказал о судьбе МКС после выхода России из проекта

Илья Родин

Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал в интервью «Ленте.ру» о том, что Международная космическая станция действует за счет совместной работы экипажей двух стран. Американцы смогут управлять МКС без россиян, но важная часть функционала будет им недоступна.

Космонавт рассказал о судьбе МКС после выхода России из проекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Космонавт подчеркнул, что инженеры при проектировании МКС особое внимание уделили возможности совместного управления станцией. Таким образом, ее функционал равномерно, но неравнозначно распределен между различными сегментами.

Часть важных действий возможно выполнять только с помощью аппаратуры, расположенной в российской части. Другие предпринимаются исключительно из американской, пояснил Борисенко.

К примеру, россияне периодически осуществляли корректировку орбиты станции. Для этого использовались грузовые корабли «Прогресс». Американские специалисты не занимались этим вопросом.

Кроме того, на протяжении многих лет на МКС проводились разнообразные эксперименты, некоторые из них были совместными. Следовательно, полагает Борисенко, объемы научной работы существенно сократятся, если российские космонавты покинут станцию.

Наука и техника,Андрей Борисенко,
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