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37 минут назад

AMD обогнала Intel по стоимости

Ferra.ru

В пятницу AMD превзошла своего главного конкурента Intel по рыночной капитализации. Опережение получилось небольшим, но символически значимым.

AMD обогнала Intel по стоимости
Фото: Ferra.ru Ferra.ru

CNBC сообщает, что акции AMD за день выросли более чем на 3%, в результате чего рыночная капитализация производителя чипов составила 153 миллиарда долларов. Акции Intel при этом упали почти на 9% на следующий день после публикации плохого финансового отчёта. У инвесторов не оправдались ожидания по прибыли. Рыночная капитализация Intel на конец торгов в пятницу составляла 148 миллиардов долларов.

Разрыв означает, что рынок процессоров для ПК и серверов стал ещё более конкурентным.

Наука и техника,Intel,
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