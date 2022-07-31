Huawei выпустил новый смартфон за 16 тысяч рублей

На YouTube-канале Quke.ru рассказали о плюсах и минусах нового недорогого смартфона Huawei Nova Y70. К слову, купить эту модель определённо стоит.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей рассказал о характеристиках и особенностях работы Huawei Nova Y70. Вышла эта модель совсем недавно, и стоит она сейчас около 16 тысяч рублей. Отличается смартфон также большим дисплеем и аккумулятором.

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Выглядит Huawei Nova Y70 действительно большим. Связано это с тем, что дисплей его имеет диагональ в 6,75 дюйма. Ёмкость же аккумулятора у него составляет 6000 мА*ч, а мощность зарядки в комплекте - 22,5 Вт. Несмотря на то что смартфон крупный, лежит в руке он удобно, отмечает эксперт. Правда, корпус у него сделан из глянцевого пластика, поэтому в любом случае вам придётся покупать к нему чехол (в комплекте его нет - есть только защитная плёнка, которая сразу наклеена на экран).

Что касается других характеристик дисплея, то это IPS-матрица, разрешение HD+, частота обновления 60 Гц. Хотя экран и недорогой, он всё равно качественный.

А вот процессор стоит на Huawei Nova Y70 не самый новый. Это Kirin 710A с 4 ГБ оперативной памяти. Объёма ОЗУ вполне хватает для повседневных задач, поэтому работает смартфон шустро. Если говорить об играх, то требовательные проекты у вас запустятся максимум со средними или высокими настройками графики. Но комфортнее всего будет в них играть на средних (например, World of Tanks идёт с около 60 к/с в среднем).

При среднеактивном режиме пользования Nova Y70 может «прожить» до конца дня с зарядом более 50 %. То есть хватит вам его на 1,5-2 дня. При этом заряжается до 100 % смартфон долго: 2 часа 25 минут. За 30 же минут вы получаете 30 % заряда.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. В целом фото с неё получаются самыми обычными. Основная камера имеет три модуля: основной - в 48 МП, широкоугольный - в 5 МП, датчик глубины для портретных снимков - в 2 МП. Ширик здесь действительно очень слабый, как и портретный модуль, говорит специалист. А вот основной объектив радует, и он делает очень приятные снимки при хорошем освещении. При этом даже вечером и ночью для своей цены смартфон делает приличные фотографии на этот модуль, даже в автоматическом режиме. Примеры снимков - ниже.

При съёмке видео вообще отсутствует стабилизация, поэтому оно в любом случае будет дрожать. Качеством картинки видеозапись тоже не радует.

Вместе с тем Wi-Fi здесь - с поддержкой только 2,4 ГГц, а не 5 ГГц. Версия Android на Huawei Nova Y70 - 10-я. Также на этом смартфоне нет Google-сервисов.

Вывод