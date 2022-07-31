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29 минут назад

«Циклон» на крыльях: показано решение проблемы транзита в Калининград

ТК «Звезда»

Новый вариант судна на подводных крыльях «Циклон» может стать решением проблемы калининградского транзита, его макет уже был предложен на рассмотрение. Об это в эфире «Военной приемки» сообщил главный конструктор скоростных судов ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Михаил Гаранов.

«Циклон» на крыльях: показано решение проблемы транзита в Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В свое время у нас был построен “Циклон” - судно на подводных крыльях, способное перевозить 250 пассажиров. А здесь мы уже предложили новый вариант “Циклона” с использованием отработанной гидродинамики. И это нам позволило двигаться со скоростью порядка 55 узлов (101,8 км/ч, прим. ред.) на волнении до 2,5-3 метров», - заявил специалист.

Новый «Циклон» обладает большой осанкой для эксплуатации на море и большой глубине. А солидная вместимость и скорость позволят ему быстро добираться до Калининградской области и обратно.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “Метеор”. Возрождение подводного крыла» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете, как происходит возрождение кораблей на подводных крыльях и что придумали конструкторы для решения проблемы пассажироперевозок в Калининград.

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