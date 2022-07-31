«Циклон» на крыльях: показано решение проблемы транзита в Калининград

«В свое время у нас был построен “Циклон” - судно на подводных крыльях, способное перевозить 250 пассажиров. А здесь мы уже предложили новый вариант “Циклона” с использованием отработанной гидродинамики. И это нам позволило двигаться со скоростью порядка 55 узлов (101,8 км/ч, прим. ред.) на волнении до 2,5-3 метров», - заявил специалист.