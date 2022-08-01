У Huawei почти закончились процессоры

Huawei входит в число немногих брендов, которые производят собственные процессоры для телефонов — HiSilicon Kirin. Однако из-за санкций США компания не может производить новые чипсеты, а запасы старых, как сообщается, подходят к концу.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Источник пишет, что грядущий смартфон Huawei Mate 50 RS может не получить процессор серии Kirin 9000, потому что у компании почти закончились эти чипы. Пока неизвестно, на каком процессоре будет работать смартфон.

Ожидается, что как и другие телефоны Huawei, устройства серии Huawei Mate 50 будут работать под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0. Это связано с тем, что Huawei по-прежнему запрещено использовать операционную систему Android от Google.