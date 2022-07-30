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27 минут назад

Стало известно об изменениях в работе «Роскосмоса»

Елена Прошина

Роскосмос перестроит свою работу, чтобы выпускать спутники в другом качестве и количестве в соответствии с новым планом производства. Об этом сообщил глава государственной корпорации Юрий Борисов, сообщает портал «Известия» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Стало известно об изменениях в работе «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества», — сказал он.

Борисов подчеркнул, что США, Китай и Европа давно обогнали Россию в плане состояния космических группировок. По его словам, «Роскосмос» «задолжал» экономике РФ.

Борисов также заявил, что производственные планы подразумевают масштабную перестройку технологических процессов, включая разработку, производство и испытания спутников. Он подчеркнул, что «Роскосмосу» придется проводить все эти изменения на фоне усиливающегося санкционного режима против России.

Глава российской государственной корпорации при этом отметил, что российская электронная промышленность постепенно возрождается, несмотря на этот фактор.

Ранее сообщалось, что корпорация «Роскосмос» намерена выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Планируется, что к этому моменту «Роскосмос» приступит к формированию государственной орбитальной станции.

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