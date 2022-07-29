В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
12 минут назад

Искусственный интеллект раскрыл структуру 200 миллионов белков

Lenta.ru

Искусственный интеллект AlphaFold от компании DeepMind, принадлежащей Google, раскрыл трехмерную структуру 200 миллионов белков, являющихся составной частью всех живых организмов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Искусственный интеллект раскрыл структуру 200 миллионов белков
Фото: ТАССТАСС

Программу назвали AlphaFold, она дает доступ специалистам со всего мира для поиска подробной информации о различных биологических соединениях, что необходимо при разработке новых видов лекарственных препаратов. Раньше ученые были вынуждены тратить на поиск и изучение белков многие месяцы или годы, однако с помощью алгоритма ИИ это стало возможно реализовать в кратчайшие сроки.

AlphaFold способна выявить структуру почти всех белков от животных и людей до бактерий и вирусов. Кроме того, программа представляет информацию в трехмерном измерении. Уже около 500 тысяч исследователей со всего мира воспользовались базой данных для изучения более двух миллионов структур. За год, прошедший с момента создания базы, сотрудники DeepMind расширили ее с одного миллиона белковых структур до 200 миллионов. База AlphaFold позволяет ускорить процесс создания новых препаратов до небывалой скорости.

В марте 2022 года сотрудники Ставропольского государственного медицинского университета с помощью искусственного интеллекта разработали лекарства с антибактериальной устойчивостью, что может использоваться в качестве альтернативы антибиотикам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители