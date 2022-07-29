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32 минуты назад

Определены сроки выхода России из МКС

Елена Прошина

Точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния и работоспособности станции. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Его слова приводит «РИА Новости».

Определены сроки выхода России из МКС
Фото: roscosmos.ruroscosmos.ru

Борисов отметил, что ранее он просто сообщал о планах начать процесс выхода из МКС после 2024 года. Однако точных сроков в корпорации пока не определяли, вероятнее всего это будет «в середине 2024 года или в 2025 году», добавил он.

«Все это зависит на самом деле, в том числе от состояния и работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту», — сказал Борисов.

По его словам, выход России из проекта МКС не связан с политикой и «не должен быть». Кроме того Борисов заявил, что РФ пока никого не предупреждала о своем намерении, поскольку «необходимости делать это сегодня нет».

Напомним, что о планах России выйти из МКС Борисов сообщил в начале этой недели. В докладе президенту он подчеркивал, что решение уже принято, и при этом обещал выполнить обязательства перед партнерами. Начать формировать собственную орбитальную станцию госкорпорация намерена к 2024 году.

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