Определены сроки выхода России из МКС

Точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния и работоспособности станции. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: roscosmos.ru roscosmos.ru

Борисов отметил, что ранее он просто сообщал о планах начать процесс выхода из МКС после 2024 года. Однако точных сроков в корпорации пока не определяли, вероятнее всего это будет «в середине 2024 года или в 2025 году», добавил он.

«Все это зависит на самом деле, в том числе от состояния и работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту», — сказал Борисов.

По его словам, выход России из проекта МКС не связан с политикой и «не должен быть». Кроме того Борисов заявил, что РФ пока никого не предупреждала о своем намерении, поскольку «необходимости делать это сегодня нет».