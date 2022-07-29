Глава Роскосмоса увидел угрозу космонавтам на МКС

Основные модули Международной космической станции (МКС) превысили свой ресурс в несколько раз. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

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"На сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно. Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

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По словам главы Роскосмоса, первоочередным вопросом становится вопрос жизни как российских, так и иностранных членов экипажа станции.

"Есть такое понятие - старение металла, многие инженеры знают, что это такое. Сегодня интенсивность различного рода аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин начинает нарастать. Это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия", - отметил Борисов.

Точно спрогнозировать, когда этот процесс начнет превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу, нельзя, подчеркнул глава Роскосмоса.

"Все эти прогнозы носят достаточно вероятностный характер. Но по авторитетному мнению многих специалистов, вероятность наступления такого процесса как раз возможна после 2024 года, почему я и озвучил этот срок", - добавил он.

Он отметил, что число аварийных ситуаций на МКС, а также случаев выхода из строя аппаратуры и появления микротрещин начинает нарастать.

"Сегодня интенсивность различного рода аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин начинает нарастать. Это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, точно спрогнозировать, когда этот процесс начнет превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу, нельзя.

"Все эти прогнозы носят достаточно вероятностный характер. Но, по авторитетному мнению многих специалистов, вероятность наступления такого процесса как раз возможна после 2024 года, почему я и озвучил этот срок", - добавил он.

Разработка орбитальной станции

Российская сторона всерьез задумалась о будущем пилотируемой космонавтики и создании собственной орбитальной станции еще два года назад, сообщил Борисов.

"Мы не сегодня, а еще около двух лет назад серьезно стали задумываться о продолжении пилотируемой программы и разработке отечественной орбитальной станции", - заявил он.

По словам главы Роскосмоса, специалисты прогнозируют лавинообразные процессы выхода из строя аппаратуры Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

"Сегодня время, которое тратят наши космонавты, включая американских астронавтов, на поиск возможных неисправностей и на их устранение, начинает превышать все разумные пределы", - отметил он, уточнив, что это происходит в ущерб научным исследованиям.

Еще одной проблемой, пояснил Борисов, является сложность воспроизведения некоторых комплектующих для МКС, поскольку уже изменились кооперации и технологии.