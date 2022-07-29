Ученые создали пептиды в форме кренделя для лечения рака и инфекций

Исследователи из Австралийского национального университета разработали новый способ синтеза бициклических пептидов в виде кренделей, работа ученых была опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition.
Такая форма позволяет им прикрепляться к специфическим белкам, подобным антителам, что дает им огромный потенциал для использования в фармацевтических препаратах для лечения целого ряда заболеваний, включая рак, вирусы и бактериальные инфекции.
"В отличие от предыдущих методов, мы смогли взять естественную пептидную последовательность и добавить три аминокислотных строительных блока там, где мы хотим. Это значит, что теперь мы можем контролировать конечный продукт", - сказал автор работы Нитше.
По словам ученых, этот метод быть автоматизирован, что существенно повысит доступность бициклических пептидов для исследователей. Ранее ученые из Китая выяснили, что уборка, общение и тренировки снижают риск деменции на 15-35%.