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44 минуты назад

Исследователи Австралийского университета создали пептиды для лечения рака

Газета.Ru

Исследователи из Австралийского национального университета разработали новый способ синтеза бициклических пептидов в виде кренделей, работа ученых была опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition.

Ученые создали пептиды в форме кренделя для лечения рака и инфекций
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Такая форма позволяет им прикрепляться к специфическим белкам, подобным антителам, что дает им огромный потенциал для использования в фармацевтических препаратах для лечения целого ряда заболеваний, включая рак, вирусы и бактериальные инфекции.

"В отличие от предыдущих методов, мы смогли взять естественную пептидную последовательность и добавить три аминокислотных строительных блока там, где мы хотим. Это значит, что теперь мы можем контролировать конечный продукт", - сказал автор работы Нитше.

По словам ученых, этот метод быть автоматизирован, что существенно повысит доступность бициклических пептидов для исследователей. Ранее ученые из Китая выяснили, что уборка, общение и тренировки снижают риск деменции на 15-35%.

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