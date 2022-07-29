Как защитить домашний Wi-Fi от взлома: 10 полезных советов

Сейчас практически в каждом доме есть Wi-Fi роутер, который объединяет в домашнюю сеть множество устройств: от компьютеров и смартфонов до телевизоров, игровых приставок и бытовой техники. В таких условиях как никогда важно ответственно подходить к безопасности сети и предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя от взлома. Вот 10 советов, которые помогут сделать ваш домашний Wi-Fi более защищенным.

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Расположите роутер в центре дома

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Хорошая защита сети начинается с грамотной инфраструктуры. Если у вас есть возможность, то рекомендуем разместить роутер прямо в центре вашего жилища: это не только улучшит качество связи в пределах дома, но и поможет ограничить доступ для злоумышленников. Дело в том, что роутеры автоматически рассылают сигналы во всех направлениях. При расположении близ стены или окна мощные модели могут передавать сигнал беспроводной сети далеко за пределы вашей квартиры, что делает домашнюю сеть более уязвимой для проникновения извне.

Придумайте сложный пароль для Wi-Fi и регулярно его меняйте

Наверное, об этом бессмысленно напоминать лишний раз, но тем не менее. Сложный пароль, который не получится взломать простым подбором — залог безопасности вашей сети. Избегайте типичных ошибок: не используйте в качестве пароля имена друзей или родственников, дни рождения, телефонные номера или другую информацию, находящуюся в открытом доступе. Конечно, простые пароли легче запоминаются, что делает их более удобными, но оно того не стоит — лучше перестраховаться. Более того, желательно менять пароль хотя бы каждые полгода.

Поменяйте данные для входа в настройки роутера

Помимо пароля для подключения к Wi-Fi вам также стоит позаботиться о пароле для входа в меню настроек роутера. Чтобы изменить данные, введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера или воспользуйтесь специальным приложением от производителя — точную инструкцию для вашей модели роутера можно поискать в Интернете. Важный нюанс: пароль входа в настройки и пароль подключения к Wi-Fi — совершенно разные вещи, существующие независимо друг от друга.

Включите файерволл и шифрование Wi-Fi

Большинство роутеров оснащены встроенным файерволлом для защиты от взлома и системой шифрования, которая мешает злоумышленникам следить за трафиком между роутером и подключенными устройствами. Обе функции, как правило, включены по умолчанию, но на всякий случай рекомендуем проверить, активны ли они в настройках роутера.

Создайте гостевую сеть Wi-Fi

Если вы часто принимаете у себя гостей, то вместо того, чтобы делиться паролем от персональной сети Wi-Fi, есть смысл создать отдельную — специально для таких случаев. Более того, гостевые сети идеально подходят для умных устройств, вроде Wi-Fi камер, умных колонок и других уязвимых гаджетов, которые могут быть подвержены взлому.

Используйте VPN

Сейчас VPN-сервисы чаще всего применяются для обхода различных блокировок и региональных ограничений, однако они также обеспечивают дополнительный слой безопасности для вашей беспроводной сети. Это вдвойне актуально, если вы часто подключаетесь к публичным сетям — например, в метро или любом другом общественном месте.

Регулярно обновляйте прошивку ваших устройств

Программные обновления роутеров, смартфонов и других устройств, подключаемых к Интернету, нередко совершенствуют встроенные меры безопасности. Да, настойчивые уведомления периодически могут раздражать, но своевременная загрузка новых версий прошивки — хорошая привычка, способная защитить вас от взлома.

Отключите удаленный доступ к роутеру

Механика удаленного доступа позволяет пользователям, не подключенным к вашей беспроводной сети, войти в меню настроек роутера. Если в ближайшем будущем вы не видите ситуаций, в которых вам бы понадобилось дистанционно менять настройки роутера, рекомендуем заранее отключить эту функцию в параметрах администратора.

Проверьте подключенные устройства

Регулярно проверяйте устройства, подключенные к вашей беспроводной сети: если вы не узнаете какое-то из них или не можете понять, что это, лучше сразу же отключить его и поменять пароль от Wi-Fi. После смены пароля вам придется заново подключить все устройства, однако потенциальные злоумышленники не смогут так просто вернуться в сеть. На всякий случай предупредим, что имена некоторых умных устройств могут выглядеть странно — как случайные комбинации букв и чисел. Если нечто подобное вдруг вызовет у вас подозрения, смело отключайте гаджет от Wi-Fi: в случае, если отключенное устройство было той же умной колонкой, вы быстро это поймете.

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