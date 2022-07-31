Хозяева Арктики. РФ обладает уникальным флотом атомных ледоколов. Как он появился?

Все знают, что США очень гордятся своим крупнейшим (да и, по сути, единственным) в мире флотом более чем из десятка тяжелых атомных авианосцев. Однако и у России есть повод для гордости: она единственная на планете обладает флотом атомных ледоколов, которые мало того что выглядят не менее величественно, чем крупнейшие боевые корабли ВМС США, так еще и никому не угрожают, скорее наоборот — готовы прийти на помощь всем, кто попал в беду в суровых северных водах. И до наступления атомной эры наши ледоколы не только были впереди планеты всей, но и могли порой прославиться на весь мир. «Лента.ру» собрала интересные факты про самые-самые корабли этого класса.

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Самый первый ледокол

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Первый в мире мощный ледокол арктического класса был построен в 1899 году в Англии по заказу правительства России. Этот факт не должен вводить в заблуждение: инициатором идеи и главой императорской комиссии по разработке технических условий был русский вице-адмирал Степан Макаров. Кстати, помогал ему в продвижении этого проекта по государственным кабинетам, а также в плане некоторых технических усовершенствований химик Дмитрий Менделеев. Передача заказа иностранной верфи объяснялась нежеланием дополнительно загружать отечественные судостроительные заводы, которые были заняты строительством военных кораблей для русского флота.

Корабль получил имя «Ермак» — в честь знаменитого покорителя и исследователя Сибири. Первоначально он имел три гребных винта со стороны кормы и один дополнительный на носу судна. Впрочем, последний был демонтирован еще на первом году эксплуатации судна.

В первую же навигацию «Ермак» спас на Балтике затертые во льдах корабли, а затем обеспечивал зимнюю проводку судов рядом с Санкт-Петербургом, так что затраченные на него 1,5 миллиона царских рублей (то есть несколько миллиардов рублей современных) окупились достаточно быстро.

Позже «Ермак» поучаствовал в Первой мировой войне, проводя корабли и суда в Финском заливе. А когда после Октябрьского переворота усилиями революционных властей фронт развалился и в феврале 1918 года германские войска подошли к Ревелю (сейчас Таллин), ледокол вывел из порта все способные двигаться корабли и привел их в тогда еще российский Гельсингфорс (Хельсинки). После признания большевиками независимости Финляндии «Ермак» провел из Гельсингфорса в Кронштадт 211 кораблей, в том числе боевое ядро Балтийского флота.

В начале Великой Отечественной «Ермак» был снова мобилизован. В ходе войны он, в частности, участвовал в эвакуации гарнизона полуострова Ханко и островов Финского залива, а также выводил на боевые позиции корабли и подводные лодки. Дедушка ледокольного флота России прослужил до 1963 года. Все попытки сохранить его в качестве плавучего музея успеха не имели, и в итоге было принято решение отправить корабль на слом.

Самый известный ледокол

Корабль того же, но немного улучшенного проекта, что и «Ермак», был заложен на той же самой верфи в Англии в годы Первой мировой войны под именем «Святогор». Он был принят в состав русского флота осенью 1916 года и на протяжении нескольких десятилетий оставался самым мощным арктическим ледоколом в мире. Его сразу же после начала службы использовали для обеспечения проводки английских судов с военными грузами в Архангельск. Однако вскоре России стало не до ледокольного флота, несмотря на сохранявшуюся острую в нем необходимость. Летом 1918 года революционные власти затопили корабль вблизи Архангельска. Занявшие вскоре город англичане участвовавших в затоплении арестовали и расстреляли, а ледокол подняли. В 1920 году при отступлении бывшие союзники России забрали корабль с собой.

В 1922 году советское правительство выкупило ледокол. Спустя пять лет «Святогор» был переименован в «Красин» — в честь советского дипломата, причастного к возвращению судна из Англии. А еще через год корабль прославился на весь мир, когда при возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль «Италия». Из всех судов, отправленных на выручку уцелевшим членам экспедиции, добраться до них и спасти их смог лишь «Красин». На обратном пути он заодно помог германскому теплоходу «Монте Сервантес» с 1800 пассажирами на борту, который получил пробоины, налетев на лед.

Как и «Ермак», «Красин» поучаствовал в Великой Отечественной войне. Ее начало застало ледокол на Дальнем Востоке. Чтобы вернуться к постоянному месту службы в западном секторе Арктики, он был вынужден совершить переход через Тихий океан, а затем, пройдя Панамским каналом, и через Атлантический.

В роли ледокола «Красин» проработал до 1972 года, перейдя после этого в класс научно-исследовательских судов, а после 1989 года стал кораблем-музеем. Сейчас он пришвартован возле набережной Лейтенанта Шмидта, у Горного института в Санкт-Петербурге.

«Двусторонний» ледокол

Как уже упоминалось, первый русский ледокол «Ермак» имел помимо гребных винтов со стороны кормы еще один винт в носовой части. Тогда эта концепция не прижилась, однако в XXI веке нечто подобное было воплощено в жизнь. С 2006 года в Арктике эксплуатируется контейнерное судно седьмого ледокольного класса «Норильский никель», принадлежащее компании «Норникель». Оно оборудовано винторулевым комплексом необычной конструкции, позволяющим судну в открытой воде перемещаться носовой частью вперед, а по тонкому и торосистому льду — кормой вперед.

«Норильский никель» способен преодолевать гладкий лед толщиной до 1,7 метра и торошенный лед толщиной до 1,5 метра со значительно меньшими энергозатратами, чем обычное дизельное судно с аналогичным весом и конструкцией корпуса.

Первый ледокол-атомоход

Еще одним «самым-самым» нашим ледоколом стал атомоход «Ленин», который был первым в мире гражданским судном с ядерной силовой установкой. Флаг на нем был поднят в 1959 году.

Надо отметить, что появление атомного ледокола стало настоящим прорывом. Чтобы оценить его масштабы, достаточно сравнить мощность этого корабля с его предшественниками. Ввод в эксплуатацию дизельных ледоколов, которые в 1950-е пришли на смену паровым, позволил нарастить этот показатель более чем вдвое (с 10 тысяч до 22 тысяч лошадиных сил), а затем и втрое. Появившийся почти в то же время «Ленин» имел мощность уже в 44 тысячи лошадиных сил. И это не считая того, что он мог работать весь сезон навигации без дозаправки, что, кстати, позволило существенно этот сезон продлить.

Ледокол «Ленин» проработал на Северном морском пути три десятка лет и после выведения из эксплуатации в 1989 году был поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас на корабле работает музей.

Первый корабль, побывавший на Северном полюсе

Ледокол «Ленин» стал первым атомоходом среди собратьев, оставшись единственным представителем своего проекта. Вслед за ним вскоре пришла целая серия кораблей с ядерной силовой установкой, которые стали основой атомного ледокольного флота России на многие десятилетия. Головным кораблем проекта стала «Арктика» — первое в мире судно, достигшее Северного полюса в надводном плавании. Произошло это в 1977 году.

Мощность этих ледоколов возросла еще больше, достигнув 74 780 лошадиных сил. Всего было построено шесть кораблей серии, два из которых — «Ямал» и «50 лет Победы» — эксплуатируются до сих пор.

Единственный в мире атомный ледокол-транспорт

Следующий «самый-самый» ледокол — атомный «Севморпуть» — в отличие от большинства упомянутых здесь не является чистым представителем вида. Он представляет собой ледокольно-транспортное судно — точнее, лихтеровоз-контейнеровоз, и предназначен для доставки грузов в лихтерах и контейнерах в отдаленные северные районы. Корабль может преодолевать льды толщиной до одного метра.

«Севморпуть» — крупнейшее из четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой. Со временем он и вовсе остался такой один. Заодно это крупнейший по водоизмещению из лихтеровозов. Такой вот корабль-чемпион сразу в нескольких категориях.

Самый мощный ледокол на сегодняшний день

Недавно ледоколы того же типа, что советская «Арктика», потеряли звание самых больших и мощных в мире кораблей данного назначения. Сейчас на их место (во всех смыслах) приходят российские суда проекта 22220, первое из которых эксплуатируется с 2020 года. В порядке правопреемственности оно получило имя своего славного предшественника — «Арктика».

Новый корабль, к слову, не отступил от традиций и уже во время испытаний осенью 2020 года побывал на Северном полюсе, преодолев на пути льды толщиной до трех метров.

Мощность новых ледоколов возросла до 81 577 лошадиных сил. Использование переменной осадки позволяет им одинаково эффективно работать как на глубоководье, так и в руслах сибирских рек.

Сейчас в строю два таких корабля — новая «Арктика», а также эксплуатирующийся с начала 2022 года ледокол «Сибирь». Их систершип «Урал» сейчас проходит испытания, еще два судна строятся.

Самый мощный из строящихся ледоколов

Однако, похоже, новой «Арктике» и ее «одноклассникам» недолго придется пребывать в статусе крупнейших и мощнейших в мире ледоколов. Летом 2021 года на Дальнем Востоке заложили головной атомоход проекта 10510, который получил название «Россия».