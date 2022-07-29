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1 час назад

Фюзеляж импортозамещенного Sukhoi Superjet New прибыл в Жуковский для испытаний

Агентство «Москва»

Фюзеляж импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New доставлен на аэродром Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова в Жуковском для проведения испытаний. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В Жуковский прибыл фюзеляж импортозамещенного Sukhoi Superjet New
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планер импортозамещенного самолета SSJ New, предназначенный для испытаний, доставлен из производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре на аэродром ЛИИ имени Громова в Жуковском (оба предприятия входят в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). Опытный образец SSJ New пройдет цикл ресурсных испытаний в ФАУ «ЦАГИ» (входит в НИЦ «Институт имени профессора Жуковского»)», - говорится в сообщении.

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Как уточняется, в ближайшее время фюзеляж SSJ New будет доставлен в лабораторию Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), где специалисты корпорации проведут окончательную сборку планера: выполнят стыковки крыла, вертикального и горизонтального оперений с фюзеляжем и осуществят монтаж навесных агрегатов. В это же время сотрудниками ЦАГИ будет проводиться монтаж систем испытательного стенда для последующего проведения сертификационных ресурсных испытаний.

«Это уже второй фюзеляж SSJ New, изготовленный в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре, он доставлен в Жуковский для прохождения цикла сертификационных ресурсных испытаний. Для нашего коллектива это событие примечательно еще и тем, что фюзеляж SSJ New впервые покинул предприятие», - приводятся в материале слова заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации, генерального директора корпорации «Иркут» Андре

Он пояснил, что собранный ранее первый фюзеляж в настоящее время находится в цехе окончательной сборки и оснащается элементами импортозамещенных систем и агрегатов. В 2023 году он совершит свой первый полет и примет участие в программе сертификационных летных испытаний.

«Успешное завершение ресурсных и летных испытаний позволит нам к концу 2023 года выйти на сертификацию SSJ New и начать серийное производство», - отметил Богинский.

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