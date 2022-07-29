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1 час назад

Ученые нашли ранее неизвестные структуры внутри метеорита Diablo canyon

Газета.Ru

Изучая алмазы внутри древнего метеорита Diablo canyon, ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили странную, переплетенную микроскопическую структуру, которую никогда раньше не видели. Работа ученых была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Метеорит упал на Землю 50 тыс. лет назад и был впервые обнаружен в Аризоне в 1891 году.

Ученые нашли ранее неизвестные структуры внутри метеорита Diablo canyon
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изучая метеорит, исследователи обнаружили нечто странное. Вместо чистых гексагональных структур, они обнаружили наросты другого материала на основе углерода, называемого графеном, сцепляющиеся с алмазом. Эти наросты, известны как диафиты, образовали интересный слоистый узор.

По словам исследователей, структура обладает уникальными свойствами, которые могут быть использованы для разработки сверхбыстрой зарядки или новых типов электроники. Ученые считают, что этот материал также может находится и в других углеродистых материалах, что делает его доступным ресурсом.

Наука и техника,Саманта Кристофоретти,
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