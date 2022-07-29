Археологи: знатных британок хоронили прямо в кровати

Согласно новому исследованию, в ходе которого археологи рассмотрели 72 захоронения, такие погребения получили распространение в Англии в VII веке вместе с распространением христианства и вскоре стали обычными для региона. Характерно, что в Англии в кроватях хоронили только женщин. По мнению Эммы Браунли из Института археологических исследований Макдональда, это связано с тем, что женщины выходили замуж за не-христиан, и приносили с собой свои традиции. «После падения Римской империи христианство находилось в упадке, но в седьмом веке церковь на континенте пытается распространиться и обращает нехристианские места. Папа Григорий I активно способствует этому и поощряет миссионерство. Одной из форм миссионерства были браки между женщинами-христианками и мужчинами-нехристианами», — говорит ученая. Изотопный анализ подтвердил эту догадку: как минимум три женщины из подобных захоронений выросли не в Британии.