NASA раскритиковало Китай за непредоставление информации о пусках

"Китайская Народная Республика не сообщила конкретную информацию о траектории полета ракеты Long March 5B при падении на Землю. Все космические державы должны с учетом накопленного передового опыта вносить свой вклад в обмен подобной информацией заблаговременно, чтобы можно было достоверно спрогнозировать потенциальный риск столкновения с [космическим] мусором, особенно от ракет-носителей тяжелого класса, таких как Long March 5B, которые несут значительные риски гибели людей и потери имущества. Это крайне важно для ответственного использования космического пространства и обеспечения безопасности людей на Земле", - сказал Нельсон в распространенном заявлении.