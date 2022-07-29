Легендарный аудиоплеер Winamp получил поддержку Windows 11

Последняя версия Winamp под номером 5.8 была выпущена в октябре 2018 года в качестве беты, то есть так и не дождалась финального релиза. Оригинальный Winamp увидел свет еще в 1997 году и стал крайне популярен среди пользователей благодаря своей бесплатности и большому количеству так называемых «скинов» — разнообразных обложек плеера, большинство которых создавали сами пользователи. Разработчиками программы являются Джастин Франкель и Дмитрий Болдырев.