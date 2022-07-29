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1 час назад

Легендарный аудиоплеер Winamp получил поддержку Windows 11

Газета.Ru

Спустя четыре года молчания разработчики легендарного аудиоплеера Winamp выпустили новую сборку под названием Release Candidate 1 Winamp 5.9 Build 9999, сообщает портал ComputerBase.

Легендарный аудиоплеер Winamp получил поддержку Windows 11
Фото: WinampWinamp

Отличительной особенностью этой сборки является совместимость с последней версией операционной системы от Microsoft — Windows 11. Также заявлены улучшенное воспроизведение аудиопотоков, поддержка видеокодека VP8, обновленный html-код плейлиста и новый рабочий каталог подкастов.

Последняя версия Winamp под номером 5.8 была выпущена в октябре 2018 года в качестве беты, то есть так и не дождалась финального релиза. Оригинальный Winamp увидел свет еще в 1997 году и стал крайне популярен среди пользователей благодаря своей бесплатности и большому количеству так называемых «скинов» — разнообразных обложек плеера, большинство которых создавали сами пользователи. Разработчиками программы являются Джастин Франкель и Дмитрий Болдырев.

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