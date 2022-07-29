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1 час назад

Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине августа

ТАСС

Следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на середину августа, передает спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине августа
Фото: РоскосмосРоскосмос

По его словам, предварительно внекорабельная деятельность назначена на 17 августа. Ее выполнят Артемьев и его коллега Денис Матвеев. Одной из дополнительных задач может стать разворачивание стрелы для создания дополнительного маршрута от модуля "Заря" до модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Эта задача изначально планировалась во время внекорабельной деятельности Артемьева и астронавта ЕКА Саманты Кристофоретти, однако в процессе была снята.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся в ночь с 21 на 22 июля. Его выполнили Артемьев и Кристофоретти. Они провели более семи часов на внешнем борту МКС. Во время работы в открытом космосе Артемьев и Кристоферетти запустили десять наноспутников по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф". Кроме того, космонавт и астронавт совместно демонтировали и перенесли платформы с адаптерами с модуля "Поиск" на модуль "Наука", поставив на "Поиск" адаптер манипулятора ERA, перевели пульт управления EMMI манипулятора ERA в режим хранения и закрыли систему крепления манипулятора экранно-вакуумной теплоизоляцией.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был впервые открыт корпункт агентства. Сейчас его возглавляет Олег Артемьев. Первым спецкором на МКС был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

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