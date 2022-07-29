Объяснено отсутствие колец у Юпитера

Группа специалистов из Калифорнийского университета в Риверсайде объяснила отсутствие колец изо льда у Юпитера. Данные работы опубликованы в репозитории arXiv.

Для этого они создали специальную компьютерную модель, которая учитывала орбиту Юпитера, а также орбиту его четырех спутников. Оказалось, что гравитационное притяжение Ганимеда, Европы, Ио и Каллисто было достаточно сильным, чтобы заставить осколки льда, которые обычно формируют планетарные кольца, улетать с орбиты Юпитера или даже внедряться в сами спутники.

Несмотря на то, что у этого газового гиганта действительно есть небольшие кольца, которые заметны только с помощью специального оборудования, специалисты считают, что полноценных колец (как, например, у Сатурна) у Юпитера никогда не могло быть.