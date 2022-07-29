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1 час назад

Объяснено отсутствие колец у Юпитера

Lenta.ru

Группа специалистов из Калифорнийского университета в Риверсайде объяснила отсутствие колец изо льда у Юпитера. Данные работы опубликованы в репозитории arXiv.

Объяснено отсутствие колец у Юпитера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для этого они создали специальную компьютерную модель, которая учитывала орбиту Юпитера, а также орбиту его четырех спутников. Оказалось, что гравитационное притяжение Ганимеда, Европы, Ио и Каллисто было достаточно сильным, чтобы заставить осколки льда, которые обычно формируют планетарные кольца, улетать с орбиты Юпитера или даже внедряться в сами спутники.

Несмотря на то, что у этого газового гиганта действительно есть небольшие кольца, которые заметны только с помощью специального оборудования, специалисты считают, что полноценных колец (как, например, у Сатурна) у Юпитера никогда не могло быть.

В июле 2022 года стало известно, что космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба (JWST) сделал снимок Юпитера, на котором видны тонкое кольцо вокруг планеты и три его спутника — Европа, Фива и Метида.

Наука и техника,NASA,
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