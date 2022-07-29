В России нет достаточного количества запчастей для гаджетов Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авторизованные сервисные центры данных компаний.

Представители мастерских отмечают, что ремонт занимает длительное время – до шести недель. На срок готовности влияет ситуация с деталями на рынке.

В техподдержке Huawei указали на наличие всего двух клавиатур для Huawei MateBook X Pro 2020 на все сервисные центры китайской компании. Так, одну можно найти в столице, другую - в Санкт-Петербурге.

По словам источника издания, клиентам товаров Acer приходится ждать запчастей по несколько недель. В лучшем случае ожидание займет две недели, в худшем – месяц.

Что касается ноутбуков Lenovo, то число запчастей для них в РФ слишком маленькое. Такую оценку дали в одном из сервисных центров. Там же отметили отсутствие возможности получить некоторые детали даже под заказ.