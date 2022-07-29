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15 минут назад

В России разработали технологию печати мяса

Ferra.ru

Если животных вам жалко, а мясо хочется, то у Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) есть для вас решение – они разработали технологию 3D-печати мяса, сообщают “Известия”.

В России разработали технологию печати мяса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Такое мясо, безусловно, можно назвать этичным, и оно, очевидно, будет пользоваться спросом на рынке. Чаще всего берется биопсия – у животного отщипывают кусочек ткани, при этом не травмируя его. Из образца выделяют клетки, они размножаются в специальных биореакторах. Этот этап длится несколько месяцев. На втором этапе идет подготовка сырья. Печатается специальная подложка на растительной основе, на которую наносятся живые клетки. Слои животного и растительного материалов чередуются Алексей Кучумов Проректор по исследованиям и разработкам МГУПП

Кучумов уточнил, что они сейчас работают над базой смарт-рецептов, которые для принтера будут словно инструкция, как “калькуляционная карта для шеф-повара”.

Но радоваться рано, потому что стоимость готовой продукции, как и самого устройства для печати, пока не сообщается.

Наука и техника,МГУ,
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