Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini

На этой неделе Apple по-тихому начала продажи iPhone 12 mini в своем магазине восстановленных устройств в США. Покупатели могут приобрести iPhone 12 mini, который выглядит как новый, но со скидкой в $100 по сравнению с розничной ценой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Некоторые модели iPhone 12 уже были доступны в Apple Refurbished Store, например, iPhone 12 Pro, но впервые там появились обновленные модели линейки iPhone 12 mini. На данный момент их выбор весьма ограничен – в американском Apple Refurbished Store доступен только черный iPhone 12 mini на 128 ГБ, цена которого составляет $579.