На Алтае обнаружили загадочное захоронение «Ромео и Джульетты»

В Алтайском крае найдено необычное захоронение. Останки подростков обнаружены в могильнике III—II тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Алтайский университет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Еще три года назад участники международной археологической экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022» начали обследовать большое погребальное сооружение. Такие обычно строились для религиозных лидеров или других мужчин из элиты той эпохи. Однако теперь в сооружении были найдены останки подростков - предположительно, мальчика и девочки 10-12 лет.

На левых руках у них были обнаружены браслеты – они абсолютно одинаковые и отличаются формой только одной бусины. Подростков уже прозвали «Ромео и Джульеттой афанасьевского времени».

«Они были погребены на спине с согнутыми в коленях ногами, их сопровождало по одному горшку, один из них очень маленький, необычной формы. На левой руке у каждого из подростков был браслет из пастовых бусин, по всей видимости, из минералов», - рассказал руководитель экспедиции, эксперт Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», профессор Сергей Грушин.