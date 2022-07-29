Samsung оштрафуют за обман пользователей Galaxy

Суд обязал Samsung Electronics Australia выплатить около $9,8 млн в течение 30 дней и дополнительно $140 000 в качестве возмещения расходов, которые понесла австралийская комиссия по защите прав потребителей. Samsung не оспаривает претензии и согласилась выплатить штраф.

Суд постановил, что компания обманула пользователей, когда говорила о водонепроницаемости семи смартфонов Galaxy в девяти рекламных объявлениях в период с 2016 по 2018 год. Речь о моделях S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus и Note 8. В рекламе утверждалось, что телефоны можно использовать в бассейнах и морской воде, но на самом деле они не были такими водостойкими.