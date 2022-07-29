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45 минут назад

Новые правила Play Store запретят навязчивую рекламу, VPN-отслеживание

Anti-Malware.ru

Google представила новые правила официального магазина Android-приложений Play Store. Корпорация хочет решить проблему навязчивой рекламы и маскировки под различные бренды и популярные приложения.

Google очистит мобильные игры от "грязной" рекламы
Фото: GoogleGoogle

По словам интернет-гиганта, новые правила будут вводиться постепенно, чтобы у разработчиков было время внести соответствующие изменения в свой софт. Поскольку Google хочет улучшить пользовательский опыт, многое из нововведений будет касаться рекламы.

С 30 сентября 2022 года рекламные объявления в играх будут работать иначе. Например, корпорация запретит рекламу на полный экран, которую нельзя закрыть спустя 15 секунд. Причем это правило коснется рекламных объявлений, отображаемых перед запуском игр и началом нового уровня.

Второе важное нововведение — подражание и копирование популярных или официальных приложений. Например, когда тот или иной софт пытается ассоциироваться с государственными и корпоративными приложениями. Таким образом, разработчики не смогут использовать иконки, которые бы отсылали к какой-либо компании, исполнителю или медиапроекту. Это правило вступит в силу 31 августа 2022 года.

Дезинформация в отношении здоровья (31 августа 2022 года): Google будет блокировать программы, чьи рекомендации идут вразрез с общепринятыми медицинскими практиками. Такой софт не сможет навредить владельцу мобильного устройства своими советами.

Также с 31 августа 2022 года приложениям будет запрещено использовать VPN-сервисы Android для отслеживания геолокации пользователя или перенаправления его трафика с целью заработка на рекламе.

Наконец, с 31 августа 2022 Google запретит программам обходить флаг FLAG_SECURE, ограничивающий снятие скриншотов и запись экрана.

Наука и техника,Google,
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