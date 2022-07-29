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53 минуты назад

Химики вывели новую формулу зарождения жизни на Земле

Газета.Ruиещё 1

Химики из Исследовательского института Скриппса обнаружили новую серию химических реакций, которые привели к появлению жизни на Земле. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Chemistry.

Химики вывели новую формулу зарождения жизни на Земле
Фото: NASANASA

Исследовательская группа создала реконструкцию того, как могла развиваться биоорганическая химия. За основу ученые взяли известные им текущие химические процессы.

Сегодня в клетках аминокислоты генерируются из α-кетокислотами с помощью ферментов и азота. В предыдущих работах ученые установили, что α-кетокислоты могли существовать в начале истории Земли, однако ферментов тогда не было.

В своей работе химики показали, что цианид, который тогда существовал, может успешно заменять ферменты в качестве катализатора реакции, в результате которой образуются аминокислоты. Затем экспериментальным путем ученые нашли третий элемент, который способствует появлению аминокислот, – углекислый газ.

Более того, исследователи обнаружили, что побочным продуктом той же химической реакции является оротат, предшественник нуклеотидов, образующих РНК и ДНК.

Ученые полагают, что поскольку синтез аминокислот в органических клетках осуществляется почти идентично предложенным реакциям, за исключением использования ферментов вместо цианида, то именно такие процессы послужили первичному зарождению жизни на Земле.

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