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18 минут назад

В российских сервисах по ремонту начался дефицит запчастей для ноутбуков

Ferra.ruиещё 1

«Известия» узнали, что в России не хватает запчастей для ремонта ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple.

В российских сервисных центрах начался дефицит запчастей для ноутбуков
Фото: UnsplashUnsplash

Обзвон авторизованных сервисных центров показал, что в России наблюдается дефицит деталей. В частности, трудно найти клавиатуры. Так, в Huawei сообщили, что на все сервисные центры компании в стране есть только две клавиатуры для Huawei MateBook X Pro 2020. А запчасти для Acer ждут по 2-4 недели. То же касается и других брендов.

Что касается Apple, то ситуация с ремонтом получше, но поставки деталей для ноутбуков тоже задерживаются. В «НБ Сервисе», впрочем, рассказали, что у них есть ремонты, которые зависли из-за отсутствия запчастей.

При этом в неавторизованных сервисных центрах проблем с запчастями нет. Скорее всего, специалисты просто используют неоригинальные комплектующие. У авторизованных центров есть также вариант, при котором будут ставиться детали, снятые с других ноутбуков.

Нецелесообразно ставить на ноутбуки подержанные аккумуляторы, SSD-накопители, аудиоразъёмы и кардридеры. Эти компоненты почти всегда будут сильно изношенными Евгений Харитонов главный редактор Ferra.ru

В остальных случаях можно смело ставить детали от ноутбуков, бывших в употреблении.

Наука и техника,Евгений Харитонов,Apple,
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