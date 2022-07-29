Ученые назвали причину рекордной жары в Великобритании

Причины рекордной жары, охватившей Великобританию в июле, кроются в человеческой деятельности. Такая точка зрения приводится в опубликованном в четверг докладе организации World Weather Attribution (WWA), объединяющей исследователей, занимающихся проблемами климата, из разных стран.

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Ученые выяснили, что аномально высокие температуры в 40 градусов по Цельсию и выше на территории королевства стали в 10 раз более вероятными из-за глобального потепления, возникшего под влиянием антропогенных факторов. При этом мировое снижение температуры на 1,2 градуса позволило бы столбику термометра опуститься в Великобритании сразу на 2 градуса ниже в периоды летнего зноя.

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"Жара представляет серьезную угрозу для здоровья человека и может привести к смерти. Этот риск усугубляется вследствие не только климатических изменений, но и других факторов, таких как старение населения, урбанизация, изменение общественного устройства и степень подготовленности людей", - отмечается в исследовании.

Кроме того, негативные последствия жары оказались неравномерно распределены по анализируемой WWA территории. "Значительное расхождение температур наблюдалось даже в пределах Лондона. Между тем в некоторых, как правило, более бедных районах отсутствуют зеленые насаждения, тень и доступ к воде, которые могут стать спасением в жаркое время", - говорится в документе.

Авторы доклада убеждены, что наличие "эффективных планов действий в чрезвычайно жарких условиях, а также точных прогнозов погоды" снижает тяжесть последствий и приобретает еще большее значение, поскольку со временем аномальные периоды жары будут наступать все чаще.