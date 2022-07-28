Археологи обнаружили бобровые меха знатных викингов

Ученые обнаружили изделия из меха бобра, принадлежавшие древним скандинавам. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследованием руководила Луиса Эстед Брандт из Копенгагенского университета. Всего удалось изучить 6 могил X века: трех женщин, двух мужчин и одного человека неизвестного пола. Все похороненные принадлежали к элите общества. Остатки 15 меховых изделий подвергли комплексному анализу.
Сначала их изучили под микроскопом, а затем выделили ДНК и провели спектроскопическое исследование материала.
Анализ ДНК показал, что 5 из 14 образцов меха принадлежат бобру, три - коровам или овцам, два - медведям или куницам.
Специалисты отмечают, что бобры - не коренные обитатели Норвегии, и потому вероятно, что обладание этим мехом было показателем статуса.
"В эпоху викингов ношение экзотических мехов почти наверняка было очевидным визуальным заявлением о достатке и социальном статусе, подобно высокой моде в современном мире", - пишут ученые.
Мех бобра выделялся на фоне других видов своим блеском, что дополнительно повышало его стоимость. У Скандинавии было три возможных источника бобрового меха: скандинавские торжища, куда он поставлялся, в том числе саамами, Исландия и Русь.
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