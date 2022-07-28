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52 минуты назад

Археологи обнаружили бобровые меха знатных викингов

Газета.Ru

Ученые обнаружили изделия из меха бобра, принадлежавшие древним скандинавам. Об этом сообщает Daily Mail.

Археологи обнаружили бобровые меха знатных викингов
Фото: Luise Orsted Brandt / PLoS OneLuise Orsted Brandt / PLoS One

Исследованием руководила Луиса Эстед Брандт из Копенгагенского университета. Всего удалось изучить 6 могил X века: трех женщин, двух мужчин и одного человека неизвестного пола. Все похороненные принадлежали к элите общества. Остатки 15 меховых изделий подвергли комплексному анализу.

Сначала их изучили под микроскопом, а затем выделили ДНК и провели спектроскопическое исследование материала.

Анализ ДНК показал, что 5 из 14 образцов меха принадлежат бобру, три - коровам или овцам, два - медведям или куницам.

Специалисты отмечают, что бобры - не коренные обитатели Норвегии, и потому вероятно, что обладание этим мехом было показателем статуса.

"В эпоху викингов ношение экзотических мехов почти наверняка было очевидным визуальным заявлением о достатке и социальном статусе, подобно высокой моде в современном мире", - пишут ученые.

Мех бобра выделялся на фоне других видов своим блеском, что дополнительно повышало его стоимость. У Скандинавии было три возможных источника бобрового меха: скандинавские торжища, куда он поставлялся, в том числе саамами, Исландия и Русь.

Ранее сингапурские ученые сделали из лягушек пластырь для лечения язв.

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