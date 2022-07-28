Популярный iPhone подешевел на 30 процентов

Популярный iPhone 12 Pro подешевел до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Фото: Apple Apple

Как следует из каталога медиа, флагманский iPhone 12 Pro, представленный осенью 2020 года, подешевел на российском рынке до 70 тысяч рублей. Стоимость аппарата снизилась примерно на 30 процентов — на старте продаж устройство было оценено в 100 тысяч рублей.

«На фоне выпуска моделей линейки iPhone 13, а также изменений курса валют, цена на него то опускалась, то поднималась. И вот теперь устройство вновь можно найти по сниженной цене», — прокомментировали ситуацию авторы.

Востребованный на мировом рынке аппарат вышел с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2532х1070 пикселей, процессором A14 Bionic, 6 гигабайтами оперативной и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти. На задней стороне iPhone 12 Pro расположена тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с лидаром и поддержкой ночного режима. Модель оснащена аккумулятором емкостью 2815 миллиампер-часов с быстрой зарядкой.