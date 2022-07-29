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5 минут назад

Ученые заставили бактерии превращать углекислый газ в биотопливо

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Ученые из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) в США создали способ превращения углекислого газа в биотопливо с помощью микробов. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые заставили бактерии превращать углекислый газ в биотопливо
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста NREL Вэй Сюна, технология позволит синтезировать из CO2 ключевой компонент «зеленого» горючего — ацетил-КоА, который затем можно преобразовать в бутанол, изопропанол и другие топливные химикаты.

Для этого используется сложная реакция с применением бактерий вида Clostridium ljungdahlii, которые помогают сначала разложить оксид углерода на кислород и углерод, а затем собрать из отдельных атомов более сложное соединение.

Для этого научная команда использовала компьютерную модель и современные генетические инструменты, чтобы заставить микроорганизмы производить нужные вещества.

«Газоферментирующие бактерии удерживают CO2 и дают нам углеродно-отрицательный способ удовлетворить наши энергетические и экологические потребности», — отметил Вэй Сюн.

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