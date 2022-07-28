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22 минуты назад

ASUS представила новый Zenfone

Мария Иванова

Компания ASUS официально представила Zenfone 9 — будущего флагмана семейства, который выглядит неожиданно компактным.

ASUS представила новый Zenfone
Фото: ASUSASUS

Своими сравнительно малыми размерами Zenfone 9 обязан диагонали AMOLED-дисплея производства Samsung, которая составляет всего 5,9 дюймов. Частота обновления экрана — 120 Гц, максимальное разрешение — 1080 х 2040 (Full HD+). Смартфон будет работать на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объем оперативной памяти LPDDR5 варьируется от 8 до 16 ГБ в зависимости от версии телефона; объем встроенной памяти — от 128 до 256 ГБ. Слот для microSD-карты отсутствует.

Наконец, блок камер состоит из 50-мегапиксельного объектива и широкоугольного модуля на 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 12 Мп. Zenfone 9 также оснащен влагозащитой по стандарту IP68 и поддерживает 30-ваттную зарядку HyperCharger.

Стоимость телефона на европейском рынке начинается от 800 евро.

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