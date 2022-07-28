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26 минут назад

«Яндекс» предупредил о новой уловке мошенников

Илья Родин

Специалисты компании «Яндекс» предупредили об очередной уловке мошенников. Они научились использовать в своих целях голосового помощника «Алиса». Жулики подделывают голос сервиса с тем, чтобы получить конфиденциальные данные клиентов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Яндекс» предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе"
Фото: РамблерРамблер

В компании уточнили, что получают сообщения от пользователей. Люди жалуются на подозрительные звонки с незнакомых номеров. Во время разговора злоумышленники голосом, похожим по звучанию на тембр «Алисы», уговаривают потенциальных жертв принять участие в различных незаконных махинациях.

Мошенники начали собирать данные россиян по-новому

В этой ситуации можно сделать только одно, пояснили в «Яндексе». Сразу же положить трубку. Так как компания не имеет никакого отношения к подобным схемам. Такими провокациями занимаются только мошенники, которым необходимо получить доступ к картам клиентов.

Специалисты подчеркнули, что настоящая «Алиса» имеет ограниченный функционал. Она может ответить на звонки, записать беседу, набрать номер по просьбе пользователя. У нее нет возможности самостоятельно позвонить кому-либо.

Напомним, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы работы, меняют приемы и механизмы. В частности, недавно они начали собирать данные россиян с помощью соцопросов.

Наука и техника,Яндекс,
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