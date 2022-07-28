В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
57 минут назад

Археологи обнаружили в американской пустыне проявившиеся следы древних людей

Газета.Ru

На территории штата Юта ученые обнаружили необычные человеческие следы. Об этом сообщает Heritage Daily.

В пустыне США нашли проявившиеся следы древних людей
Фото: R. Nial BradshawR. Nial Bradshaw

Эти следы были обнаружены почти случайно. Группа ученых возвращалась с военного полигона, где проводила археологические раскопки, и остановилась в пустыне. Там участники экспедиции решили проверить новые методы неинвазивных археологических исследований, например, с использованием магнитометра и георадара, который способен обнаруживать артефакты под землей. В процессе эксперимента команда неожиданно увидела ранее незаметные для глаза человеческие следы. Ученые объяснили, что их не было видно из-за особенности соленой почвы, из-за которой следы можно заметить лишь при определенной влажности. Всего удалось увидеть и описать 88 таких отпечатков.

Зону раскопок назвали Trackway Site. В ходе дальнейшего исследования ученые выяснили, что часть следов оставила группа людей разного возраста, от 5-12 лет до взрослых. Также ученые установили, что следы были оставлены в плейстоцене, геологической эпохе, которая началась около 2,58 млн лет назад и завершилась примерно 11 700 лет назад. Около следов не осталось биологических остатков, которые бы могли помочь провести точную датировку радиоуглеродными методом.

Ранее ученые выяснили, что жители Европы начали пить молоко 9 тыс. лет назад до появления толерантности к лактозе.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители