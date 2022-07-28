В пустыне США нашли проявившиеся следы древних людей

На территории штата Юта ученые обнаружили необычные человеческие следы. Об этом сообщает Heritage Daily.

Фото: R. Nial Bradshaw R. Nial Bradshaw

Эти следы были обнаружены почти случайно. Группа ученых возвращалась с военного полигона, где проводила археологические раскопки, и остановилась в пустыне. Там участники экспедиции решили проверить новые методы неинвазивных археологических исследований, например, с использованием магнитометра и георадара, который способен обнаруживать артефакты под землей. В процессе эксперимента команда неожиданно увидела ранее незаметные для глаза человеческие следы. Ученые объяснили, что их не было видно из-за особенности соленой почвы, из-за которой следы можно заметить лишь при определенной влажности. Всего удалось увидеть и описать 88 таких отпечатков.

Зону раскопок назвали Trackway Site. В ходе дальнейшего исследования ученые выяснили, что часть следов оставила группа людей разного возраста, от 5-12 лет до взрослых. Также ученые установили, что следы были оставлены в плейстоцене, геологической эпохе, которая началась около 2,58 млн лет назад и завершилась примерно 11 700 лет назад. Около следов не осталось биологических остатков, которые бы могли помочь провести точную датировку радиоуглеродными методом.